Bitz antidroga dei carabinieri. Smantellata una piazza di spaccio nella macchia all’Argentario

Proseguono gli interventi dei Carabinieri di Orbetello nelle zone boscose e di macchia del territorio di Monte Argentario, dove anche nei giorni scorsi sono stati individuati e smantellati alcuni covi di spacciatori. L’intervento segue di alcuni mesi un’altra analoga, precedente operazione, dove erano state "aggredite" piazze di spaccio nei Comuni di Monte Argentario, Capalbio e di Orbetello: questa volta i militari sono intervenuti in maniera decisa nella località "Ronconali", interrompendo una situazione di spaccio e degrado che andava avanti da tempo. Alcuni residenti di quella zona avevano segnalato la loro preoccupazione ai Carabinieri, perché si erano resi conto di un anomalo movimento di auto e di persone che si avvicinavano a quella zona molto impervia. Nella macchia, si sarebbero nascosti più soggetti, che sfruttavano il luogo particolarmente appartato e buio per vendere diversi tipi di droga, e tenersi lontani da eventuali tentativi di intervento da parte delle forze dell’ordine. Ma alcun giorni fa i Carabinieri della stazione di Porto Santo Stefano e del Radiomobile della Compagnia di Orbetello, sono intervenute con i dispositivi acustici e luminosi attivi cogliendo di sorpresa gli spacciatori senza lasciare loro, vista l’ora tarda e il buio sceso nel frattempo sulla macchia, il tempo necessario a recuperare e portare con sé quello che tenevano nascosto nella zona e lo stupefacente da smerciare. I soggetti, all’apparenza tre, si sono immediatamente dileguati, lasciando sul posto marsupi e borse, varie batterie e strumenti da taglio, oltre a circa 15 grammi di cocaina da dividere per essere venduti agli acquirenti serali. Il tutto è stato sequestrato. Anche questo intervento rientra nel più ampio obiettivo di garantire sempre maggiore sicurezza alla popolazione di quel territorio, tramite lo sforzo congiunto dei carabinieri delle Stazioni e finalizzato a ridurre i rischi legati alla presenza su strada di soggetti che si mettono alla guida dopo aver assunto le droghe poco prima acquistate ai margini dei boschi.