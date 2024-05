"Biomasse a Grosseto". Il libro di Barocci

Si chiama "Biomasse a Grosseto" ed è l’ennesimo libro-denuncia che Roberto Barocci, il leader degli ambientalisti grossetani, ha scritto in collaborazione con Marcello Baraghini, lo storico editore di "Stampa Alternativa". La pubblicazione, il classico "Millelire" stampato da "Stampa Alternativa" racconta la storia della nascita degli impianti a Biogas vicino a Grosseto che tanto stanno facendo discutere. "La mia denuncia è chiara: gli esposti fatti dai cittadini sulle problematiche di questi impianti, dai cattivi odori all’inquinamento, non hanno efficacia: il Parlamento - dice Barocci – consente che un imprenditore a giudizio paghi un’ammenda ridicola per chiudere il procedimento. Purtroppo questa amministrazione ha verificato in maniera parziale gli impianti e le acque di scarico". "Nella mia vita non ho mai sottaciuto di essermi nutrito di pane e diritti civili, primo fra tutti quello a un’informazione libera e veritiera, con le antenne puntate sulla controinformazione – ha detto l’editore Marcello Baraghini. E così per vocazione e per esercizio, mi sono trovato a esser complice negli anni ‘60 di Marco Pannella nel suo quotidiano ciclostilato "Agenzia Radicale", e poi, via via, con Ferruccio Parri nel settimanale "L’Astrolabio", con Luigi Pintor al quotidiano "Il Manifesto" e, a coronamento di un sogno a occhi aperti, in "Stampa Alternativa, agenzia di servizi e controinformazione", dove, nel 2002, sono inciampato in Roberto Barocci. Documentato, puntiglioso, rigoroso, dalla parte dei senza voce, Roberto ha denunciato, accusato, e spesso portato a processo burocrati e amministratori pubblici, inchiodandoli al loro malgoverno. Questa sua ultima opera va assolutamente letta".