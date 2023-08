Bambina di 1 anno ingoia una monetina. Salvata con la manovra di Heimlich

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 21 agosto 2023 – Una tranquilla serata d’estate ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una famiglia, che vive in una frazione del comune di Castiglione della Pescaia, ma grazie alla prontezza di riflessi, al sangue freddo e soprattutto alla conoscenza della tecnica di Heimlich da parte di un familiare, soltanto molta paura per una bambina di un anno.

La piccola si trovava in auto di alcuni familiari quando, non si sa come, ha trovato all’interno dell’abitacolo del mezzo un soldino da due cent. I due adulti che erano con lei si sono accorti immediatamente che la piccola aveva ingoiato qualcosa e che a quel punto aveva iniziato a respirare male. Prontamente l’uomo ha fatto scendere la piccola dall’auto e le ha praticato la manovra di Heimlich. Per effetto di questa operazione la piccola è riuscita a sputare quella che è poi si è dimostrata essere una monetina da due cent e quindi è tornata a respirare regolarmente. Per la famiglia, solo tanto spavento e un ringraziamento all’uomo che ha praticamente salvato la vita alla bambina.

Come funziona: con la manovra di Heimlich il soccorritore esegue l’azione utilizzando mani e braccia per esercitare una serie di rapide e profonde pressioni sull’area addominale del paziente, tra sterno e ombelico, dirigendo la spinta verso l’alto in modo da comprimere il diaframma. Ciò provoca la compressione dei polmoni, esercitando così una spinta pneumatica sull’oggetto che ostruisce la trachea, in modo da provocarne l’espulsione.