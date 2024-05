Bilico finisce con le ruote fuori strada

Impegnativo lavoro per la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arcidosso che è dovuta intervenire in soccorso di un camionista in difficoltà mentre stava percorrendo la "Sp 160", in un tratto di strada nel territorio comunale di Roccalbegna.

L’autoarticolato che stava guidando (e che trasportava circa 250 quintali di cippato) nell’affrontare una curva è finito con le ruote gemellari posteriori nella banchina, fuori dalla carreggiata, inclinandosi pericolosamente.

Con l’ausilio della autogrù della sede centrale di Grosseto, l’autoarticolato è stato rimesso in carreggiata permettendo il ripristino della circolazione bloccata per circa un’ora e regolata – durante le fasi di intervento – da una pattuglia dei carabinieri.