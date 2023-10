Biblioteca comunale. Ecco la nuova sede

Finalmente è arrivato il giorno che molti a Sorano aspettavano. Oggi, alle 16.30, in via San Marco (presso l’istituto comprensivo) sarà inaugurata la nuova sede della biblioteca comunale. Un evento che per la comunità di Sorano vuol dire molto, non solo dal punto di vista culturale. Una biblioteca infatti può rappresentare anche un luogo di aggregazione, studio, confronto e perchè no, può rappresentare anche la sede per eventi di carattere letterario come ad esempio presentazioni di libri. A seguito del taglio del nastro si svolgerà anche un laboratorio a tema per bambini da 6 a 12 anni. Per questo ultimo evento è gradita la prenotazione al numero 0564633099. Il Comune di Sorano invita tutta la popolazione a partecipare.