Castiglione della Pescaia, vandalizzata la corte della biblioteca Calvino

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 10 febbraio 2025 – E’ iniziata male la settimana per la perla della Maremma. Nella notte appena trascorsa vandali hanno danneggiato la corte della biblioteca Italo Calvino di Castiglione della Pescaia. Un gesto particolarmente ignobile, visto che è stato compiuto in uno spazio dedicato alla cultura e alla socialità della comunità locale.

Indignati i cittadini, per i quali quello spazio è luogo di studio e conoscenza, certo, ma anche punto di incontro.

L’amministrazione comunale della cittadina ha espresso ferma condanna per l’episodio.

“Si tratta di un gesto incivile che desta profondo rammarico e indignazione, poiché rappresenta una grave mancanza di rispetto verso il nostro paese e verso chi, con dedizione, si impegna ogni giorno per renderlo più bello e accogliente”, dicono dal Comune di Castiglione, che a questo punto adotterà misure adeguate per prevenire il ripetersi di simili episodi e avvierà tutte le verifiche necessarie per individuare i responsabili. “Castiglione della Pescaia merita rispetto”, la conclusione degli amministratori.