Beve alcolici al bar e nasconde la droga. Denunciato minorenne

Un minorenne straniero è stato sorpreso a bere alcolici in un bar di Grosseto. A scoprirlo è stato un agente, appartenente al nucleo sicurezza della Polizia municipale, che stava facendo il suo solito giro di perlustrazione in uno dei quartieri del capoluogo. Il minorenne, dopo essere stato perquisito, è stato trovato in possesso di hashish e cocaina. Droga che aveva nascosto negli slip. E’ stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ed affidato ad una struttura per minori. Nei guai alla fine c’è andato anche il barista di un locale che si trova a Barbanella. Il ragazzo si trovava al bancone e tranquillamente stava consumando alcolici. Dal normale controllo è emerso che non portava con sè i documenti di identità. Dalla perquisizione è spuntata fuori la droga, ben nascosta nelle mutande. Gli agenti non hanno potuto far altro che prelevarlo e portarlo al Comando della Municipale dove sono iniziate le procedure per l’identificazione. E’ infatti emerso che il ragazzo è un sedicenne ed è di nazionalità tunisina. Il minorenne è stato e denunciato e affidato a una struttura per minori. Pesante la sanzione per il barista.