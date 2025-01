Betty Senatore racconta Stevie Wonder

Nuovo appuntamento oggi alle 18 nella libreria "Qb" con il ciclo "Racconta un vinile". L’ospite di oggi sarà Betty Senatore (nella foto), voce di Radio Capital.

La speaker, originaria di Grosseto, ha scelto di raccontare l’album "Song in the key of life" di Stevie Wonder, il diciottesimo del cantautore statunitense. Il disco fu pubblicato nel 1976 e rimase in prima posizione nella classifica degli album negli Stati Uniti per quattordici settimane. Ma ebbe un buon successo anche in Europa perché raggiunse le vette delle classifiche anche in Olanda, Francia, Regno Unito e Italia. Nel 1977 vinse il Grammy Award come album dell’anno. "Song in the key of life" si colloca al culmine del periodo "classico" di Wonder. Si tratta di un ambizioso doppio Lp con l’aggiunta di un Ep bonus di quattro canzoni e divenne uno dei maggiori successi del cantautore.

Poco prima di questo disco, Wonder prese seriamente in considerazione l’idea di abbandonare il music business per emigrare in Ghana a lavorare in associazioni dedite all’aiuto di bambini disabili. In precedenza, aveva pubblicamente espresso il suo forte disappunto nei confronti del governo statunitense circa il modo nel quale esso stava guidando il Paese. Poi con la firma del nuovo contratto e con la nascita di questo album, che divenne il suo disco più rappresentativo e il suo capolavoro, proseguì nella sua carriera.