Bbc Grosseto sfida Nettuno: anticipati gli incontri per i funerali di Papa Francesco

BASEBALL A1

Il Bbc Grosseto all’esame del Nettuno. La formazione guidata da Carlo Del Santo, dopo la decisione del Coni di sospendere tutta l’attività sportiva nella giornata di sabato, per i funerali di Papa Francesco, ha anticipato a oggi i suoi due impegni sul diamante laziale. Gara1, in programma alle 15,30, vedrà salire sulla collinetta i lanciatori italiani: duelleranno quindi Ettore Giulianelli (reduce da sei straordinarie riprese a Parma) e Luis Lugo (1-0, 1.64). Garbella, Robles da una parte, Pecci, Benelli e Taschini dall’altra i rilievi. Alle 20, invece, toccherà ai pitcher stranieri e comunitari: il Bbc s’affiderà a Ivan Pineyro (0-1, 3.38), con Gomez e Penalver nel bullpen; Nettuno dovrebbe schierare Luis Guzman o Anderson De Leon. Nel corso della settimana, inoltre, il direttore sportivo Filippo Olivelli ha tagliato il terza base Jamal Zalm e ha chiamato al suo posto Juremi Profar, 29 anni, originario di Curacao, uno dei punti di forza della nazionale olandese. Profar non è un volto nuovo per il campionato italiano: nella passata stagione ha disputato le ultime nove partite con l’Hotsan Macerta (304 di media, un fuoricampo e 4 punti battuti a casa). Prima di sbarcare a Grosseto ha anche militato nel Quebec (Frontier league, Independent). Nella sua carriera ha anche raggiunto il Triplo AAA. Sarà il nuovo terza base dei maremmani.