Barca in difficoltà Ragazzi soccorsi

Quatto ragazzi (tutti con età compresa fra i 25 e i 30 anni) sono stati soccorsi in mare dalla motovedetta Cp 892 della Guardia costiera di Portoferraio perché durante la navigazione l’imbarcazione di sei metri sulla quale viaggiavano ha iniziato ad imbarcare acqua.

E’ accaduto nella tarda serata di martedì quando alla Guardia costiera di Piombino – attraverso il numero blu di emergenza 1530 – è giunta la telefonata con la richiesta di aiuto da parte dei ragazzi che si trovavano nel Golfo di Follonica, a circa 5 miglia nautiche (12 chilometri) dalla costa. La Sala operativa ha inviato la motovedetta per assistere le quattro persone in difficoltà e verificare lo stato dell’unità da diporto. Superato il pericolo di potenziale affondamento con alcuni accorgimenti tecnici, i militari hanno scortato la barca fino all’ingresso in sicurezza nel porto di Marina di Scarlino, imbarcando a bordo della motovedetta tre dei quattro ragazzi soccorsi che poi sono stati fatti sbarcare in buone condizioni di salute.