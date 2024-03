Bandi pubblici per posti barca agevolati: novità e miglioramenti per i canali di Santa Liberata e Talamone

Pubblicati i bandi pubblici per l’assegnazione dei posti barca a canone agevolato per gli anni 2024/2025 per i canali di Santa Liberata e Talamone. E’ stata inserita una nuova fascia per i residenti ultra trentennali ed è stato mantenuto lo sconto del 10% per gli ultra settantacinquenni, inoltre verrà installato un nuovo modulo galleggiante (il primo di due) che consentirà di migliorare gli ormeggi. Saranno previsti ulteriori 10 posti barca per i residenti di Monte Argentario che saranno ospitati nel secondo modulo. I posti – in caso di domande in eccedenza – saranno assegnati mediante estrazione per fasce di competenza.