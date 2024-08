Banchetto alla Corte degli Ottieri. Una sera come nel medioevo

Castell’Ottieri è un borgo con alle spalle una grande storia, qui le persone ancora oggi hanno la passione e il desiderio di tenerla in vita e raccontarla con un evento molto originale. Sono queste le basi sulle quali ogni anno si rinnova l’evento "Banchetto alla Corte degli Ottieri". L’appuntamento è per sabato e in paese fervono i preparativi. "Come ogni anno, Castell’Ottieri si anima con questa affascinante rievocazione storica dedicata all’investitura di cavaliere di Guido Ottieri, promettendo di trasportare i visitatori indietro nel tempo e offrendo un’esperienza indimenticabile – dichiarano gli organizzatori –. L’appuntamento è alle 18.30 per la visita guidata del paese, a cui seguirà il corteo storico, in cui i partecipanti sfileranno con deliziosi costumi dell’epoca".

I vestiti sono stati realizzati dalle abili mani delle sarte del paese. Ogni anno si aggiungono costumi nuovi e con ulteriori dettagli. Sono proprio i dettagli accuratamente studiati e curati che rendono questa rievocazione unica nel suo genere. Al termine della rievocazione, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi completamente nell’atmosfera partecipando a un banchetto in stile medievale nella piazza sulla quale si erge la Rocca. Anche il menu, a partire dalle pietanze, è strettamente legato alla tradizione. I commensali inoltre mangeranno in piatti di coccio e questo renderà la cena ancora più autentica. Durante il banchetto i partecipanti saranno intrattenuti da spettacoli della Compagnia La Barraca, Circo Sonanbolus e dagli Sbandieratori di Acquapendente. La partecipazione al Banchetto come commensali richiede una prenotazione anticipata. Gli interessati sono invitati a contattare il numero 3381920179 (via telefono o WhatsApp) per garantirsi un posto.