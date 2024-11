Bambini a scuola in anticipo per aiutare i genitori che lavorano. La scommessa di Arcidosso

Arcidosso (Grosseto), 31 ottobre 2024 – Il Comune vuole andare incontro alle famiglie con lo scopo di agevolarle nella conciliazione fra orari di lavoro dei genitori e ingresso a scuola dei figli. Per questo motivo il comune guidato dal sindaco Jacopo Marini organizza il servizio pre-scuola e le famiglie che lo vorranno potranno presentare domanda entro giovedì 7. Sempre più spesso i genitori si trovano alle prese con problemi per far coincidere i propri orari lavorativi con quelli di ingresso delle scuole, per cui il Comune – in collaborazione con L’Unione dei Comuni Amiata Grossetana – ha attivato il servizio per la scuola primaria di Arcidosso.

Il servizio, che sarà totalmente gratuito per le famiglie (è a carico del Comune), consiste nella sorveglianza e assistenza a favore dei minori iscritti alla primaria, nel periodo antecedente l’inizio delle lezioni, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.

Questo servizio sarà rivolto a un numero massimo di 30 iscritti e saranno accolte esclusivamente richieste qualora entrambi i genitori abbiano un orario di lavoro che non consenta loro di accompagnare il figlio nel normale orario scolastico. A svolgere questo servizio ci penserà “Il Quadrifoglio Gruppo Cooperativo”, la cooperativa che ha sede ad Arcidosso e che lavora da 30 anni sul Monte Amiata erogando una lunga serie di servizi.

Sono sempre di più le famiglie che non riescono a far collimare gli orari di lavoro con quelli della scuola, ed è questo il motivo che ha spinto alla progettazione di questo servizio. “Invitiamo i genitori interessati – dice il sindaco, Jacopo Marini – a presentare la domanda utilizzando i moduli disponibili sul sito del Comune”.

La domanda va poi inoltrata all’Ufficio Servizi educativi dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetano entro giovedì 7 o via Pec (a questo indirizzo [email protected]) oppure può anche essere consegnata a mano. Per maggiori informazioni e per chiedere eventuali chiarimenti è comunque possibile chiamare o Sandra Menichetti (telefonando allo 0564/965231) oppure Alessandra Benanchi (telefonando allo 0564/965247”).