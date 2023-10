Bambina lotta per la vita, aperta una raccolta fondi on line

Dopo il lavoro torna a casa dalla sua bambina: Asia, nata prematura e con una malattia rarissima. Ma il suo stipendio non basta a soddisfare tutte le esigenze legate alla malattia della piccola. Così è stata aperta una campagna di raccolta fondi on line. Pino Biaggioli, è il padre della piccola e ha composto un inno per l’associazione "Insieme a Giordano", che si concentra sull’aiuto ai bambinie e che si sta impegnando per le cure di Asia. Pino si è occupato della musica e del testo, arrangiamenti e il resto sono firmati da Piero Lanza studi, alle chitarre c’è Francesco Samà. "L’associazione ‘Insieme a Giordano – scrive su Facebook Biaggioli – è un gruppo di ragazzi incredibilmente umili. Un gruppo di ragazzi pieni di amore per i bambini e le loro famiglie in difficoltà. Un gruppo di ragazzi che ama donare senza ricevere nulla in cambio, se non un sorriso". La bimba, ha trascorso molto tempo in ospedale, ha superato un’emorragia cerebrale, ed è stata operata al cuore e agli occhi. Adesso è affetta da distrofia miotonica di tipo 1.

"Mia figlia non cammina e non parla – racconta il padre Pino Biaggio – sembra che stia migliorando, anche se la malattia purtroppo rimane. In questo periodo, se non fosse stato per qualche piccolo aiuto esterno, adesso saremmo davvero messi male, saremmo sotto un ponte".