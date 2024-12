Balli e canti in piazza Sivieri. A Follonica festa con gli anni 2000. Dj fino a tardi a Massa Marittima

Grandi feste nella zona nord della Maremma. A in piazza Sivieri c’è "Souvenir From 2000". Si tratta di una festa dedicata ai ricordi migliori di ogni persona. Dai cartoni animati alle hit musicali, dai momenti sportivi epici ai film indimenticabili, questa serata è una celebrazione di tutto ciò che ha reso gli anni 2000 così speciali. L’evento sarà accompagnato dai due dj e direttori artistici del format, Gabriele Bellinati e Ciro Garofalo, che mixeranno le hit più iconiche del decennio, trasformando la pista da ballo in una macchina del tempo musicale. Il tutto sarà accompagnato dal "dance show" delle ballerine Matilde Ranieri, Sara Carli, Giada De Cicco e dal vj show a cura di Mattia Fatabene e Mario Castiglione, con i momenti più iconici dell’inizio millennio. L’ingresso all’evento è gratuito, l’accesso ai varchi sarà controllato e presidiato dagli steward, che saranno presenti anche all’interno dell’area della festa per il regolare svolgimento della stessa. La serata avrà inizio alle 21.30 fino alle 2.

Anche Massa Marittima si prepara a festeggiare il Capodanno in piazza Garibaldi. Per l’occasione la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il barrino resteranno aperti dalle 15.30 del pomeriggio fino a tarda notte. E dalle 23.30 tutti a ballare con la musica di dj Miller. La festa in piazza è organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune di Massa Marittima. San Silvestro in piazza Mariotti anche a Bagno di Gavorrano che si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per "Happy New Circus" del Gruppo Syn Circus, un appuntamento imperdibile per grandi e piccini.

A partire dalle 16.30, infatti, la piazza si animerà con un’entusiasmante scuola di circo, dove bambini e adulti potranno cimentarsi in divertenti attività circensi e, al calare della sera, uno spettacolo di fuoco illuminerà piazza Mariotti. Dalle 22.30, i festeggiamenti si sposteranno in piazza Di Vittorio - via Marconi a Bagno di Gavorrano per il "Fly Dance Party". Dj Gabriel, dj Raffalli e Dj Claudio movimenteranno la piazza con la loro musica dando vita a balli sfrenati e accompagneranno il pubblico fino alla mezzanotte. La serata sarà arricchita da corner dedicati allo street food e drink, per rendere l’esperienza ancora più piacevole. L’ingresso è libero e aperto a tutti.