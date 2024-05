Balestro, tutto pronto in città. Il programma della edizione 128

Presentato il programma del 128esimo Balestro del Girifalco in programma domenica 26. Il weekend inizia venerdì 24 alle 21 al Cassero Senese con il Balestruzzo, gara di tiro con la Balestra per i piccoli balestrieri. Sabato 25 alle 11 al Palazzo dell’Abbondanza presentazione della Dedicazione, del Palio e della sua autrice. Alle 18.15 al corteo storico che si svolgerà per le vie del centro storico di Massa. Alle 18.45 lettura del Bando in piazza Garibaldi, esibizione della Compagnia di Sbandieratori e Musici ed estrazione dell’ordine di tiro. Alle 20 si svolgeranno invece le cene sociali pre-Balestro dai terzieri di Cittavecchia, Cittannova e Borgo. Domenica 26 il grande giorno del Balestro: si parte alle 17 con il corteo storico da piazza XXIV Maggio lungo le vie del centro storico. Alle 17.30 in piazza Garibaldi si disputerà il 128° Balestro del Girifalco. Attivata la prevendita dei biglietti di tribuna all’ufficio turistico. Info 0566-906554.