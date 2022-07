Bagno Roma, una spiaggia studiata all’università

’La spiaggia dell’estate’, il nuovo contest estivo de La Nazione, pensato per animare questi giorni di caldo, ma anche e soprattutto per dare voce alle tante imprese balneari della nostra costa che nei decenni hanno costruito il business turistico non solo della Toscana, ma dell’intero Paese. Il nostro viaggio tra i bagnetti oggi ci porta a Follonica, allo storico ’Bagno Roma’ che si tramanda da tre generazioni. Claudio Pierini era bambino quando trascorreva le giornate in spiaggia insieme a nonno Piero, tra i primi a portare nel Golfo il servizio di nolo pattìni. "Per me questo non è lavoro – dice Pierini – è vita. È una passione che mi prende l’anima e mi riempie le giornate. Fare il bagnino credo sia il lavoro più bello del mondo perché stai sempre al mare e vivi storie diverse ogni giorno". Claudio Pierini ha fatto l’università a Milano, ma mentre studiava già sapeva come e dove avrebbe impiegato ciò che stava apprendendo. "Appena mi sono laureato – racconta – sono tornato qui a Follonica e mi sono messo al lavoro nell’impresa di famiglia che dopo mio nonno è passata a mio padre e ora a me. Il Bagno Roma apre alle 730 e chiude alle 21.30. Siamo sempre qua, non ci muoviamo di un millimetro. Ma non perché non abbiamo fiducia nei nostri collaboratori. Anzi, al contrario: sono straconvinto di avere il migliore staff della Toscana. E’ la passione per questo lavoro che mi fare stare qui. È la voglia di condividere la gioia dell’estate con i clienti. Certo, la fatica c’è. Quando arrivi in fondo alla giornata si sente. Ma il pensiero di tornare il giorno dopo ti dà subito nuova carica. Gli elementi di forza del nostro stabilimento? Siamo nel punto della costa in cui il Golfo ha il mare più bello, ideale per le famiglie. Abbiamo una terrazza che è uno spettacolo. È davvero fantastico stare al mare da noi".