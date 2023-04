Bagnetti sempre aperti Confesercenti dice sì

"Questa è una cosa di cui può beneficiare tutta la città". Così Jacopo D’Antoni, titolare dell’Aloha e tesserato Fiba, la federazione dei balneari della Confesercenti, commenta la scelta del comune di permettere agli stabilimenti balneari di non chiudere più a fine stagione. "Erano già diversi anni che chiedevamo questa cosa – prosegue – e che provavamo ad allungare la stagione. Già ora tengo gli ombrelloni in spiaggia il più possibile. Fosse per me aprirei anche a dicembre. A Pasqua ho avuto la spiaggia piena di gente". "Ma non sono l’unico che è interessato a questa opportunità: anche altri stabilimenti balneari sono favorevoli. L’idea è anche quella di andare verso una destagionalizzazione: se si sa che a Follonica gli ombrelloni ci sono tutto l’anno, questo può far diventare la città una meta turistica anche invernale. Se qualcuno viene da me e dopo essersi letto un libro sotto l’ombrellone va a fare un aperitivo in centro o dorme in albergo ne guadagna la città".