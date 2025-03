Bach, Tasman e la chitarra di Benedettelli

GROSSETOLa chitarra di Alessandro Benedettelli (foto) per i Concerti di Fondazione, tutto pronto per il nuovo appuntamento in programma oggi della rassegna del Giannetti, con musiche di Bach, Giuliani, Tasman e Cortese. Un nuovo concerto all’Istituto musicale comunale "Palmiero Giannetti", che si terrà nell’auditorium "Carlo Cavalieri" in via Bulgaria oggi alle 17. Si tratta del secondo appuntamento della rassegna "I concerti di Fondazione Grosseto Cultura", con il chitarrista Alessandro Benedettelli che interpreterà musiche di Bach, Giuliani, Tasman e Cortese.

L’istituto, diretto dal maestro Antonio di Cristofano, propone infatti una serie di concerti tenuti dai suoi docenti che andranno avanti fino a fine aprile, con la nuova tappa del percorso che prevede le grandi opere interpretate dalla chitarra di Benedettelli. La partecipazione all’evento è riservata ai soci di Fondazione Grosseto Cultura: sarà possibile sottoscrivere la tessera al prezzo speciale di cinque euro in occasione di ogni appuntamento della rassegna.

Per richiedere ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 0564 453128 o scrivere una mail con il dettaglio delle informazioni che vogliamo a [email protected].