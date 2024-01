Azionati i cannoni per le piste amiatine

"Abbiamo cominciato a sparare neve programmata al Polo Macinaie speriamo che le temperature rimangano sotto zero". A dirlo, conservando molta speranza nel meteo, sono gli operatori della Isa Impianti. Sul Monte Amiata, più esattamente al Prato delle Macinaie i generatori di neve artificiale sono stati azionati e la Isa con il proprio staff operativo, Fabiani Roberto e Umberto Papi, sta facendo ogni possibile sforzo per mantenere viva la speranza di un innevamento sulle piste, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. La perturbazione che ha coinvolto la regione è arrivata sull’Amiata solo la coda finale di neve e un aumento delle temperature e dell’umidità. "Il freddo marginale e l’umidità elevata rendono estremamente difficile la produzione di neve in quantità e qualità - proseguono dalla Isa Impianti - e il vento forte limita il deposito a terra della neve prodotta". L’impegno della società Isa e dell’amministrazione comunale di Castel del Piano, non vacilla visto anche che il laghetto di Pratolungo, in località Macinaie, di proprietà della Isa e del Comune, è attualmente pieno, con i suoi 15mila metri cubi d’acqua da poter utilizzare. "Siamo fiduciosi e attendiamo con ansia l’arrivo di una perturbazione di neve naturale che possa portare all’apertura della stazione - concludono -. Terremo aggiornati tutti gli sciatori e i frequentatori dell’Amiata in inverno sul sito amiataisa.it".

N.C.