"Avviso" dell’Epg per costituire l’elenco degli operatori economici

Edilizia provinciale grossetana, partecipata dei 28 Comuni della provincia di Grosseto in materia di gestione di alloggi Erp, al fine di conformarsi ai principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione in materia di affidamenti in base alle normative vigenti, ha pubblicato un avviso per la costituzione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori aventi importi sotto i 150mila euro. L’elenco pubblicato sarà su impianti e fabbricati in proprietà o gestione della società, per il triennio 2025/2027.

"L’avviso – spiegano il presidente Mario Pellegrini e il direttore generale, architetto Corrado Natale – disciplina la formazione, l’aggiornamento e, in generale, la gestione dell’albo nonché l’utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori economici iscritti".

"L’iscrizione all’Albo – precisano dall’Epg – non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte di Epg Spa, ne deriva per gli operatori economici alcun diritto o legittima aspettativa in ordine all’affidamento diretto di lavori né all’invito alle procedure di interpello o consultazione per le quali si faccia ricorso all’albo degli operatori economici. L’iscrizione non costituisce titolo di preferenza ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alle procedure per le quali non si faccia ricorso all’albo".