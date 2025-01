Auto sequestrate. Individuata la ditta custode

GROSSETODa domani i veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo saranno gestiti dalla prefettura, dagli organi accertatori e dall’Agenzia del demanio attraverso la piattaforma SI.Ve.S (Sistema informatico veicoli sequestrati). Ciò in quanto risulta ormai interamente completata la procedura di individuazione del custode acquirente di cui all’articolo 214 bis del Codice della Strada che, per la provincia di Grosseto, è risultata essere la ditta Sciuto E F.lli Betti & C. con sede a Grosseto. Quindi da sabto i veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo seguiranno quindi la procedura prevista dal Codice della Strada. Qualora l’autore della violazione, cui ha fatto seguito il sequestro del veicolo, o uno dei soggetti con esso solidalmente obbligato, si rifiutino di assumere la custodia del veicolo - o non siano comunque in grado di assumerla - l’organo di polizia disporrà pertanto l’immediato affidamento del veicolo e il suo trasporto presso la depositeria Sciuto. Di tale circostanza verrà fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Secondo quanto previsto da questa nuova procedura e dal Codice della Strada, il veicolo verrà trasferito in proprietà al custode acquirente convenzionato a cui è consegnato, senza oneri per l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione sul sito istituzionale di questa Prefettura (https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/grosseto/sequestro-veicoli), l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. La prefettura (nella foto il prefetto Paola Berardino)) pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale l’elenco dei veicoli sottoposti a sequestro/fermo amministrativo affidati al custode acquirente.