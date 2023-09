"Auto, niente ticket per quelle di servizio"

"Ringraziamo l’azienda Asl sud est, la Polizia municipale di Grosseto e Sistema srl per aver tempestivamente gestito una nostra segnalazione e migliorato le condizioni di lavoro per i professionisti che operano nell’assistenza a domicilio". Simona Piccini, segretaria generale della Cisl Funzione pubblica, commenta così quanto accaduto nelle scorse settimane. "Alcuni nostri iscritti, dipendenti dell’azienda sanitaria, avevano fatto presente la difficoltà di parcheggiare, soprattutto in alcune zone molto frequentate da turisti, fuori dagli spazi a pagamento e di procurarsi il relativo ticket per la durata necessaria all’intervento con il rischio di ricevere un’ammenda". Quest’ultima, quindi, ha ricordato al personale e agli ausiliari del traffico che, in base al codice della strada, i mezzi di enti incaricati di pubblico servizio sono esenti dal pagamento della sosta. "Si tratta di un proficuo esempio di collaborazione tra tutti che va non solo a tutela del lavoro dei professionisti" chiude.