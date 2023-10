Auto da sogno e per sognatori. L’incanto di Modena Cento Ore. Hanno sfilato alcune leggende

Hanno dato spettacolo le auto d’epoca in occasione della "Modena Cento Ore".

Erano un centinaio le vetture che hanno fatto sognare generazioni di amanti delle quattro ruote. Porto Santo Stefano si è così trasformato, nel pomeriggio di martedì, in un centro in cui sono stati i motori a farla da padrone. C’era anche la leggendaria Lancia Stratos, tantissimi modelli di Porsche, Ferrari e auto che hanno segnato intere generazioni. Hanno sfilato e si sono posizionate in tutto il water front del paese, dall’inizio del Lungomare dei Navigatori fino alla piazza delle Meraviglie, per essere ammirate da tutti i curiosi e gli appassionati. Non è mancato poi qualche problema: una delle auto partecipanti, una Pantera De Tomaso (una vettura molto simile a una Ferrari), ha avuto un principio d’incendio partito dal motore mentre si trovava all’incrocio con via Baschieri, spento comunque in pochissimo tempo prima che potesse arrecare danni o rischi all’incolumità delle persone.

Durante la giornata prezioso è stato inoltre il contributo di tutti i volontari che hanno assistito alla rassegna, compreso il personale de La Racchetta di Monte Argentario e delle aree limitrofe. Un centinaio quindi gli equipaggi iscritti all’edizione 2023 della Modena Cento Ore, provenienti da tutta Europa e dal resto del mondo. Dopo il ritrovo con le verifiche sportive e tecniche e il briefing di lunedì a Porto Santo Stefano, per poi passare martedì con la gara da Orbetello - Autodromo di Vallelunga - Antico Borgo di Sutri - PS 1 "Cura di Vetralla" - Viterbo – Montefiascone - Lago di Bolsena - PS 2 "Manciano" e di nuovo Porto Santo Stefano, ieri c’è stata la ripartenza da Orbetello, passando per Scansano e il Monte Amiata, direzione Umbria. Poi, via via, le altre tappe fino ad arrivare alla conclusione di Modena sabato, toccando anche circuiti come il Mugello e l’Autodromo di Modena, dove si concluderà la Modena Cento Ore.

