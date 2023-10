Auto contro furgone. Due persone ferite

Scontro fra un furgone e un’auto intorno alle 18.30 di ieri sulla Statale Aurelia, nei pressi di Capalbio Scalo, dove ancora si viaggia soltanto su due corsie.

I due veicoli viaggiavano nel senso opposto di marcia e le cause dell’incidente dovranno essere accertate dalla pattuglia della Polizia stradale che ha effettuato i rilievi.

Due le persone ferite (i conducenti dei veicoli) che sono state soccorse dal personale del "118" che le ha poi trasportate in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni, per fortuna, non apparivano preoccupanti.

E’ intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza auto e furgone e a liberare la strada. L’Aurelia, durante i soccorsi e per consentire poi la rimozione dei veicoli, è rimasta chiusa al traffico.