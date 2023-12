Aumentano mensa e scuolabus. Dal 1° gennaio salgono le tariffe per trasporto e pasti degli alunni

Aumenti sui costi per la mensa e il trasporto scolastico. L’ufficio alla pubblica istruzione informa che a partire dal 1° gennaio 2024 le tariffe per i servizi di refezione e trasporto scolastico saranno le seguenti: trasporto scolastico: 40 euro mensili; mensa scolastica: 4 euro a singolo pasto. Le modalità di pagamento restano le stesse, mentre l’ufficio provvederà comunque a inviare comunicazione a tutti gli utenti iscritti a tali servizi. Non sono mancate però le proteste sui social da parte dei genitori riguardo gli aumenti sui costi dei servizi. "Io capisco che a livello amministrativo-economico si considera magari l’anno solare e non quello scolastico – sottolinea una mamma sulla pagina Argentario: chi se ne frega è perduto – però aumentare di ben 5 euro a bambino la tariffa del trasporto scolastico e di 60 centesimi ogni buono pasto ad anno iniziato mi sembra scorretto nei confronti delle famiglie che magari, prima di iscrivere i figli a un determinato servizio, si sono fatte due conti che non pensavano valessero solo fino a dicembre. Tra l’altro l’aumento è anche piuttosto consistente, senza considerare chi ha più di un figlio. Questa non vuole essere puramente una polemica, ma soprattutto un invito a riflettere. Chi manda i figli con il pullmino di solito lo fa per necessità e non per pigrizia". Restando in tema scuole, per quanto riguarda i plessi del Comune, inoltre, all’interno delle medie di Porto Santo Stefano e Porto Ercole sono arrivati i nuovi armadietti acquistati dall’amministrazione comunale, a conclusione di alcuni lavori di ristrutturazione ai plessi scolastici. Si tratta di una parte degli interventi messi in atto dalla giunta Cerulli sin dal suo insediamento, con circa 200mila euro spesi dall’inizio del mandato amministrativo. Oltre all’arrivo dei nuovi arredi posizionati nei corridoi, per aumentare invece la sensibilizzazione della raccolta differenziata partendo dai bambini e dai ragazzi, il Comune ha posizionato negli istituti del promontorio (scuola materna, elementare e media) dei contenitori per la raccolta. "Il risultato e la risposta degli alunni, che hanno partecipato anche al montaggio, è stato fantastico", ha sottolineato l’assessore all’istruzione Paola Pucino.

Andrea Capitani