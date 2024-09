Attraversamenti pedonali rialzati realizzati in 2 vie

Sono stati realizzati due attraversamenti pedonali rialzati in via Prati e in via Rovetta, nelle vicinanze dell’edificio scolastico. A completamento dell’intervento, è stato eseguito un allargamento del marciapiede, affiancato dalla creazione di un posto auto riservato alle persone con disabilità. I marciapiedi sono stati dotati di percorsi tattili per persone ipovedenti e sono stati installati nuovi lampioni con luci dedicate, al fine di garantire la sicurezza degli attraversamenti pedonali anche nelle ore notturne. L’opera è stata realizzata nell’ambito del progetto Gro.Ar, finanziato dal ministero dell’Ambiente, e sarà inaugurata in occasione della "Settimana Europea della Mobilità 2024". Il tema scelto per la campagna di quest’anno è "Condivisione degli spazi pubblici", con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita urbana e promuovere la creazione di infrastrutture a misura di cittadino, attraverso interventi permanenti come la riduzione dei limiti di velocità in prossimità di aree sensibili, quali scuole e centri ricreativi.

"Uno degli obiettivi principali dell’Amministrazione comunale è quello di incrementare la sicurezza stradale per pedoni e utenze deboli – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Mobilità Riccardo Megale (nella foto) –. La realizzazione di numerosi attraversamenti rialzati costruiti negli ultimi due anni ha dimostrato l’efficacia dei sistemi di moderazione del traffico destinati alla diminuzione della velocità dei veicoli, soprattutto di quelli inseriti in corrispondenza di alcuni attraversamenti in prossimità di scuole, farmacie, chiese e punti sensibili per la presenza di pedoni".