Attenzione alle mail apparentemente provenienti da istituzioni

Molta attenzione deve essere prestata anche ad e-mail apparentemente provenienti da soggetti istituzionali, come l’Inps, le forze dell’ordine, l’agenzia delle entrate o la banca d’Italia, con cui viene richiesto, adducendo innumerevoli e diversificati pretesti, la compilazione di "form" con inserimento di dati personali o anche il pagamento di ipotetiche multe per violazioni mai commesse dagli utenti.

Inoltre, accade spesso che email e sms siano inviati da presunti corrieri che rappresentano l’impossibilità di consegnare un pacco (con varie scuse, come un indirizzo non valido), chiedendo all’utente di cliccare su un link, che come sempre si rivelerà malevolo. Effettivamente, dopo pochi minuti, la vittima riceve una chiamata in apparenza proveniente dal "numero verde", nel corso della quale il falso operatore, prospettando presunte criticità tecniche per quanto riguarda il conto, riesce a farsi consegnare le "chiavi" di accesso al conto.