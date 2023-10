Attacco "No Vax". Scritte di notte sui muri della scuola di via Einaudi

"Vax uguale miocardite. Tolgono vite ai giovani". "Vax è frode assassina come menzogne su Co2 e clima. Fuck AG 2030". E poi altre frasi del genere, scritte a caratteri cubitali, rosse, vergate a vernice sui muri bianchi della scuola elementare di via Einaudi a Grosseto. Di notte. E’ il delirio "No Vax" che purtroppo, nonostante una piccola, sparuta comunità, esiste anche a Grosseto. Le scritte sono state trovate ieri mattina su tante pareti della scuola, scritte "No Vax" che minacciano. Scritte prontamente ripulite dagli operai del Comune di Grosseto che hanno dato un colpo di vernice a quelle frasi. I bambini sono entrati regolarmente a scuola ma all’uscita hanno trovato il muro già sistemato. Sono stati alcuni vandali, non posso che essere definiti così, a scavalcare il cancello della scuola e, approfittando della mancanza di telecamere nell’istituto, hanno lasciato quelle tracce. "Complimenti – inizia sarcastico il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in un post lasciato sul proprio profilo Facebook – a coloro che hanno scritto quelle frasi senza senso. Siete davvero delle persone coraggiose, avete agito come topi col favore della notte e come topi siete fuggiti". Il sindaco aggiunge: "Vergognatevi per aver scelto una scuola. Dovreste tornarci su quei banchi per capire cosa avete fatto, prendendo a calci la scienza e le logiche del buon senso. E’ ovvio che abbiamo già ripristinato tutto con i soldi dei grossetani, dunque anche soldi vostri e dei vostri amici. Adesso proveremo ad avvalerci delle assicurazioni. Vediamo se avete il coraggio di venirmi a trovare. Intanto abbiamo già attivato la Polizia municipale per le azioni investigative del caso".