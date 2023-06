At attiva linea 120 che collega Capalbio a Orbetello con sosta al Giardino dei Tarocchi

È attiva la linea 120 di At che collega Capalbio con Orbetello e che prevede anche una sosta al Giardino dei Tarocchi.

"Siamo soddisfatti – dice il sindaco Gianfranco Chelini – della realizzazione del servizio da parte di Autolinee Toscane, un’iniziativa istituita già da due anni che ha avuto un grande successo. Avevamo segnalato all’azienda l’importanza di inserire nel periodo estivo la tappa del Giardino dei Tarocchi".

Il servizio prevede per l’andata la partenza alle 14.30 da Capalbio Belvedere, per fermare al Giardino dei Tarocchi alle 14.46 e poi arrivare a Capalbio Stazione alle 15.10. Per il ritorno, invece, le opzioni sono due: una partenza è alle 15.15 da Capalbio Stazione, per poi fermare alle 15.49 al Giardino dei Tarocchi e arrivare alle 15.59 al Chiarone; la seconda partenza invece è alle 17.10 sempre da Capalbio Stazione, per poi fermare alle 17.44 al Giardino dei Tarocchi e arrivare infine alle 17.54 al Chiarone.