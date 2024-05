Assunzioni stagionali nell’azienda ’Italian Food’

Ci sono molte assunzioni estive a Venturina. Italian Food a Venturina Terme aumenta la produzione di conserve alimentari (pomodoro) e prevede un raddoppio delle assunzioni per la stagione 2024. Si prevede una lavorazione di circa 1 milione di quintali di Pomodoro fresco Toscano Occupando una forza lavoro di 300 unità stagionali più le attuali 90 unità fisse. La richiesta di personale è cosi suddivisa: 300 operai da occupare in mansioni generiche 25 carrellisti aventi patentino carrello/muletto ed esperienza; 6 elettricisti certificati con esperienza industriale e prog. plc; 3 saldatori certificati ed esperti in saldatura ferro, acciaio (Tig-taglio plasma). La Stagione 2024 avrà una durata di 4 mesi (da luglio a ottobre). Le figure più professionali e quelle che saranno valutate positivamente, potranno ricevere per l’anno 2025 anche un contratto stabile a tempo indeterminato. Per contatti e candidature Italian Food S.p.A. – Gruppo Petti, via Cerrini, 67, 57021 Venturina Terme (LI) Tel: +39 0565855150 Fax: +39 0565856913. Indirizzo mail: [email protected] Venturina Terme