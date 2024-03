Associazione Marittimi. Alessandro Galeani è stato eletto presidente

Nuovo direttivo per l’Associazione Marittimi Argentario. Si è svolta, nella sede del sodalizio in via Panoramica, l’assemblea dei soci che prevedeva il rendiconto del bilancio 2023 e la previsione per il 2024, il rendiconto dei proventi della cena di Natale di beneficienza e l’informativa sul nuovo decreto legge riguardante l’inserimento della nuova figura professionale del diporto. Durante l’assemblea si sono tenute inoltre le operazioni di voto relative all’elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio. Quest’anno, infatti, scadeva il mandato biennale del presidente (il terzo di Massimo Costanzo) e del relativo consiglio direttivo. All’unanimità è stato eletto il nuovo presidente Alessandro Galeani (nella foto) e il nuovo consiglio, che adesso è formato da Emilio Picchianti (vicepresidente), Massimo Costanzo (tesoriere), Federica Loffredo, Arianna Chiocca e Angela Vaiani (segret eria) e dai consiglieri Stefano Ballerano, Paolo Ballerano, Cristiano Schiano, Valerio Fanciulli, Filippo Lauro, Mario Ballini, Roberto Vongher, Omar Solari e Ivo Baffigi. L’Associazione Marittimi Argentario opera da 18 anni in favore dei lavoratori del mare, facendo sentire la propria voce con le istituzioni per gli aspetti legislativi e non solo, ma anche effettuando la ricerca del lavoro per i tanti marittimi in assenza di un imbarco, attività portata avanti negli anni con grande successo e numeri altissimi. "Auguriamo buon lavoro a chi dovrà portare avanti una continuità di quanto fatto finora nei suoi anni di vita (18) dell’associazione – dicono dal direttivo – e ringraziamo in particolar modo Massimo Costanzo per il suo prezioso operato dei suoi mandati da presidente".