Assemblea al porto "Niente passi indietro"

Il Comitato "Porto Canale" e l’associazione "Amici del Porto di Portiglioni", al Puntone di Scarlino hanno tenuto la loro assemblea per approfondire e dettagliare agli associati le questioni legali ancora in sospeso con La Marina e Promomar e per condividere le prossime linee programmatiche da perseguire. L’ assemblea è stata molto partecipata e si sono avvicendati vari interventi degli associati da cui è scaturita una mozione approvata all’unanimità. E’ stato dato mandato ai due direttivi di proseguire sulla strada già intrapresa, affidandosi alla giustizia e fiduciosi sull’esito delle cause in corso. La mozione si conclude con un appello per Promomar e La Marina di "rivedere – si legge nella lettera che è stata sottoscritta da tutti gli associati – la loro posizione di totale chiusura e pregiudizio, proponendo un momento di confronto serio e costruttivo con le associazioni rappresentative degli utenti".