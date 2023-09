Asilo "La Mimosa" a Grosseto, domani l'apertura. Giovedì prima riunione con le famiglie

L’inizio delle attività del calendario educativo del nido d’infanzia comunale "La Mimosa" di Via Merloni è previsto per domani con l’accoglienza dei bambini riconfermati; orario di apertura del nido dalle 7.30 alle 13.30 e servizio mensa attivo. Giovedì alle 16 si terrà una riunione con le famiglie dei nuovi iscritti. In tale occasione verranno condivisi il piano degli ambientamenti e altre informazioni di dettaglio. Lunedì 25 settembre: Proseguimento delle attività con I bambini riconfermati con orario di funzionamento del nido 7.3015.30 e servizio mensa attivo; contestualmente inizio fase ambientamento per tutti I bambini di nuova iscrizione. Nell’occasione, si precisa che, secondo il vigente regolamento comunale dei servizi educativi, le tariffe decorrono dal 1° giorno di frequenza del bambinoa solo per i nuovi iscritti, in funzione del piano degli ambientamenti. Considerata però la particolare situazione di disagio che lo slittamento della riapertura ha provocato alle famiglie, l’Amministrazione comunale ha deciso di estendere a tutti tale modalità di pagamento. In tal modo, per quanto riguarda i riconfermati la loro retta decorrerà da domani, data di apertura di servizio.