Asili e attività estive, il bilancio: "Sostegno importante alle famiglie"

Bilanci scolastici, soddisfatta Chiara Piccini vice sindaco ed assessore alle politiche scolastiche. "Anche nel corso della recente stagione turistica 2023, il Comune di Orbetello ha investito molto sui Servizi scolastici durante la stagione appena conclusa, particolarmente importanti per il nostro territorio a forte valenza ricettiva e per chi lavora in questo periodo dell’anno".

"La risposta che ho dato – spiega Chiara Piccini – nell’ambito delle mie competenze sociali ed educative, è stata sia quella di offrire servizi comunali a bassa tariffa, come l’Asilo Nido ad Albinia, l’Infanzia ad Orbetello presso il Consani, la Colonia Estiva ad Orbetello Scalo (per bambini dai 6 agli 11 anni) e la Colonia Estiva di Albinia (per bambini dai 3 agli 11 anni), che sostenere le rette delle famiglie i cui bambini hanno frequentato servizi privati convenzionati ovvero ’La Tana al Mare’ organizzato dall’Associazione La tana delle Scimmie, ’All’Arrembaggio’ organizzato dal Soggetto Gestore della scuola dell’Infanzia privata Santa Maria delle Grazie di Albinia, e ’Campus Talaris 2023’ organizzato dall’Associazione Talaris sia ad Orbetello che a Talamone". "Hanno partecipato al bando per il contributo a sostegno della retta ed ottenuto un contributo per la frequenza 148 utenti – continua Chiara Piccini – per una spesa a carico del Comune di Orbetello di 35.000 euro. Per quanto attiene invece i centri e le colonie estive comunali, siamo riusciti a garantire il servizio ai seguenti utenti (totale numero 141 iscritti), prevedendo anche una rimodulazione al fine di soddisfare le diverse richieste: - Asilo Nido di Albinia (3-36 mesi): 40; - Centro estivo Consani (24 mesi5 anni):43; -Colonia Estiva Albinia (611 anni): 30 iscritti; - Colonia Estiva Orbetello Scalo (611 anni): 28 iscritti. Queste due azioni, ovvero la realizzazione di servizi propri ed il sostegno di quelli privati, che hanno interessato una platea molto vasta di utenza, hanno permesso di offrire una risposta molto forte sul territorio, sia per varietà di offerte, che per utenza (circa 289 bambiniragazzi, 38 più dello scorso anno)". "Un altro aspetto rilevante – conclude – è stata l’opportunità offerta ai bambini con disabilità, che nei nostri servizi trovano la possibilità di avere una figura di sostegno assegnata, cosa che raramente avviene nei servizi privati. Anche per quanto riguarda i contributi per la frequenza dei centri estivi privati è stato previsto un contributo maggiore per l’inserimento di bambini con disabilità".

Michele Casalini