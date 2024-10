"Artisti trasformisti". Laboratorio per bambini insieme a Petra Paoli

Alle Clarisse oggi alle 17.30 Petra Paoli (nella foto) terrà un laboratorio rivolto ai più piccoli dal titolo "Artisti trasformisti!". La partecipazione al laboratorio costa 6 euro: per prenotare è possibile inviare una mail a [email protected] oppure chiamare il numero 0564 488066. "Un laboratorio in cui i bambini – spiega la curatrice Petra Paoli – saranno invitati a sperimentare con i ritratti di famosi maestri dell’arte, aggiungendo e modificando elementi per scoprire la storia dell’arte e lasciare il proprio segno".