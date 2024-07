Artigiani per la vita. L’evento benefico targato Cna quest’anno è per Abio

Verso "l’isola del tesoro" passando per la tavola degli artigiani. Quest’anno la Cava di Roselle sarà allestita per il decimo compleanno del grande evento annuale di solidarietà "Artigiani per la vita" organizzato da Cna Grosseto e sarà dedicata ad Abio, l’associazione del bambino in ospedale che sta portando avanti il progetto "Il bambino al centro". Sarà proprio qui la destinazione dell’evento solidale, qui sarà l’isola del tesoro dei bambini, un nuovo decoro progettato per umanizzazione pittorica della pediatria ospedaliera grossetana "a misura di bambino", colorando il nuovo polo "Donna-bambino" del Misericordia. Così gli artigiani sono per la decima volta all’opera per la solidarietà cittadina locale mercoledì 24 alla Cava alle 19.30 con un menù realizzato da associazioni e dipendenti di Cna Grosseto e con il cibo messo a disposizione dagli sponsor e con la preziosa collaborazione di Mauro Del Principe e dei Grigliatori di Maremma. Il tutto per un costo di 30 euro a persona per adulti e 15 euro per i bambini e ragazzi sotto i 15 anni. "Per questa occasione indosseremo i grembiuli – afferma Anna Rita Bramerini direttrice di Cna – lasciando i nostri ruoli per uno scopo comune e sociale. In dieci anni abbiamo devoluto fondi ad associazioni diverse con questo evento. Sarà presente anche il presidente nazionale Cna Dario Costantini". "Siamo convinti – dice il presidente Riccardo Breda – che stare dentro a una comunità significhi anche spendersi per il benessere delle persone e provare a dare un aiuto concreto a chi porta avanti progetti meritori" "Ci teniamo a coinvolgere – dice Daniela Morosini, presidente del comitato di zona Grosseto per Cna Grosseto e ideatrice della manifestazione – sponsor e aziende locali. Chiunque collabora all’iniziativa ci mette il cuore, mette grande impegno, il titto per stare accanto alla comunità". "Da vent’anni – spiega Stefania Guarrera, presidente di Abio Grosseto – operiamo al Pronto soccorso pediatrico e a Pediatria del Misericordia per agevolare, in punta di piedi, dando la nostra vicinanza e parole di conforto ai bambini in degenza e alle loro famiglie".

"Per partecipare è possibile prenotare fino a domani – ricorda Davide Pecci di Cna – però si può donare anche se non si partecipa. Non è semplice organizzare questa serata, ma con l’impegno di tutti riusciamo sempre a ottenere risultati grazie alla solidarietà dei grossetani". Sponsor dell’iniziativa:Assicoop Toscana, Banca Tema, i supermercati Conad di Grosseto,Uscita di Sicurezza, Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, Ais – associazione italiana sommelier, Ses – Scuola europea sommelier, Tv9 Telemaremma, Sapori di Toscana, Caffè d’Italia, "I frutti del grano", Rock flowers, bar pasticceria di Salvatore di Mella, Favilli Group, Sbrocca, Speroni Eventi perfetti,Caseificio sociale di Manciano e Soddu Lavanderie industriali. Animerà Crissy Girasole e le esibizioni della scuola di danza Fa real dance academy, il dj set di Matte J con la conduzione di Carlo Sestini.

Maria Vittoria Gaviano