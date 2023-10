Arte e fede. Appuntamento con suor Riva

"In tutto quel che suscita in noi il sentimento puro e autentico del bello c’è realmente la presenza di Dio. C’è Come una incarnazione di Dio nel mondo, di cui la bellezza è il segno. Il bello è la prova sperimentabile che l’incarnazione è possibile". Ha citato Simone Weil, la grande filosofa francese, che non abbracciò mai il cristianesimo, pur avvicinandosi molto, Giovanni Gazzaneo per inaugurare la mostra "Porte del Paradiso", uno degli appuntamenti artistici della Settimana della bellezza2023. Il giornalista di Avvenire, coordinatore del mensile Luoghi dell’infinito e presidente di Fondazione Crocevia, è stato tra gli animatori, al convento San Francesco, a Grosseto, del momento che ha aperto l’edizione 2023 del festival promosso dalla diocesi di Grosseto con "Luoghi" e Fondazione Crocevia con la coorganizzazione del Comune di Grosseto. Insieme con lui lo scultore Ugo Riva, che al Polo Le Clarisse espone undici sue opere che hanno per tema altrettante Madonne con bambino, in dialogo con quella scolpita nel Rinascimento da Francesco Badile, artista misconosciuto del rinascimento veronese.

Anche la giornata di oggi avrà come tema di fondo l’arte sacra. Alle 17, nella Sala Friuli del convento San Francesco, suor Maria Gloria Riva, monaca delle adoratrici perpetue del Ss. Sacramento e storica dell’arte proporrà un percorso fra opere di vari secoli, dal titolo "Porte del Paradiso. Il Dio Bambino e la Vergine Madre". Suor Riva questa mattina, insieme a Giovanni Gazzaneo sarà al liceo artistico del Polo Bianciardi, a Grosseto, per un incontro con gli studenti dal titolo "I volti della bellezza". Studenti che anche ieri sono intervenuti alla presentazione delle mostre, insieme ad alcuni insegnanti. La Settimana della Bellezza è organizzata dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e dalla Fondazione Crocevia con la co-organizzazione di Comune di Grosseto e la media partnership di Avvenire e Luoghi dell’Infinito.