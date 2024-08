Arriva l’ispettore ambientale. Controllerà le postazioni dei rifiuti

Ci sono le risorse per l’introduzione di una nuova figura professionale così il Comune di Manciano assumerà un ispettore ambientale. Si tratta di nuova figura per la prevenzione, la vigilanza e il controllo delle buone pratiche ambientali riguardo al corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti. C’è soddisfazione in comune per l’arrivo di questa nuova figura professionale. "Finalmente riusciamo a introdurre una figura a nostro parere fondamentale per la gestione dei rifiuti – spiega l’assessora all’Ambiente, Daniela Vignali –. L’ispettore ambientale avrà il compito di monitorare la situazione delle postazioni di raccolta e di educare le persone al corretto conferimento. Non sarà uno sceriffo, il suo ruolo sarà quello di controllo e di segnalazione agli uffici in caso di necessità così da intervenire prontamente".

Nei mesi scorsi era stato indetto un bando per la partecipazione al corso di formazione per diventare appunto ispettore ambientale. Sette persone hanno portato a termine le lezioni e sono stati ammessi all’esame finale: il corsista che ha ottenuto il maggiore punteggio della graduatoria sarà chiamato dal Comune per assumere il ruolo. Il ruolo di questa figura professionale è fondamentale perché dovrebbe permettere di rispettare le buone regole che stanno dietro la raccolta differenziata. Effettuare una virtuosa raccolta giova in primo luogo ai cittadini perchè i comportamenti virtuosi abbattono i costi del servizio che il comune è chiamato a sostenere nella attività di smaltimento dei rifiuti.