Arriva la "Festa di primavera". Stand gastronomici e palio. In acqua gli equipaggi femminili

Tra donne ai remi e buon cibo, il Palio Marinaro dell’Argentario domenica presenta la "Festa di Primavera", un succulento antipasto a tutte le altre manifestazioni che culmineranno con la regata di Ferragosto.

Organizzata dall’Ente Palio e dai Rioni con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, la giornata avrà inizio alle 11 con l’apertura in piazza degli stand dei Rioni, per proseguire alle 17.30 con la sfilata in rosa e alle 18.30 con l’esibizione remiera femminile. Ultimo atto, alle 19, le premiazioni delle vincitrici. Il tutto commentato dalla storica "voce del Palio", Paolo Mastracca.

Dunque, mattina dedicata agli amanti del buon cibo. Per soddisfare i quali i Rioni si sono affidati alla gastronomia "Da Ettore" che porterà tra gli stand le sue specialità locali, ovvero risotto di mare, insalata di polpo, stoccafisso santostefanese, frittura di pesce calamari gamberi e paranza, patate fritte e schiaccine fritte, panini con porchetta e salsiccia e fiera dei dolci, rigorosamente fatti a mano dalle cuoche dei rioni.

Nel pomeriggio, ragazze assolute protagoniste grazie alla regata remiera organizzata dall’Ente Palio. Queste le atlete che saliranno sui guzzi del Palio, che vedranno come timonieri dei rappresentanti maschili dei rioni. Per la Croce sul guzzo Libeccio gareggeranno Rosa Russo, Sara Penni, Flavia Resta e Irene Scarinci. Timoniere Enzo Della Monaca. La Fortezza, sul Grecale ci saranno Barbara Carotti, Swami Capitani, Marta Nieto e Federica Morici. Timoniere Giorgio Palombo detto Piovino. La Pilarella parteciperà sul guzzo Maestrale con Marta Bertocchi, Beatrice Rossi, Beatrice Lubrano e Julia Pari. Timoniere Simone Terramoccia. Il Valle sullo Scirocco con Assunta Bovenzi, Francesca Grassi, Giorgia Casetta e Roberta Gabrielli. Timoniere Riccardo Loffredo.

Tutte animate da un sano agonismo ma anche da tanta voglia di divertirsi e di divertire. La stessa che caratterizza tutti coloro che hanno a che fare con questa stupenda manifestazione che è il Palio Marinaro dell’Argentario, giunto quest’anno all’81° edizione. Via dunque ufficialmente alle danze degli eventi legati alla storica rassegna nello specchio d’acqua dello Stadio di Turchese a Porto Santo Stefano.

Andrea Capitani