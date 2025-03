Aristofane, "Nuvole" e una famiglia oppressa dai debiti

Al teatro comunale Andrea Camilleri arriva "Nuvole". Lo spettacolo nasce dal riadattamento in chiave interattiva di Francesco Tozzi dal classico di Aristofane, con la regia di Guido Targetti e i costumi di Giulia Balbi e l’appuntamento è venerdì, alle 21. Sul palco saliranno gli attori Giorgio Coppone, Eleonora Guelfi, Giorgia Lunghi, Caterina Rossi e Francesco Tozzi. A presentare lo spettacolo ci pensa Confine Zero.

"Immagina una grande piazza dove viene messa in scena la storia eterna di un padre e un figlio che non si capiscono, di una famiglia oppressa dai debiti e di una risoluzione che ha dell’incredibile – spiegano –: rivolgersi direttamente al grande filosofo Socrate per imparare il discorso più ingiusto, quello cioè che permette di non pagare i debiti. Uno spettacolo interattivo dove sarà il pubblico ad aiutare il nostro povero protagonista ea fornirgli quegli strumenti atti a salvarlo dall’ira dei creditori".

Si tratta di un vero e proprio classico in modalità "live", immortale, senza tempo, coinvolgente e divertente, dove – come nella migliore tradizione – poter contemplare le nostre miserie facendoci una bella risata.