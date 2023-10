Argentario sempre più da copertina. L’immagine sull’album di Paradiso

La foto della copertina del nuovo album di Tommaso Paradiso è stata scattata all’Argentario. Lo ha rivelato il cantante ex frontman dei TheGiornalisti, da qualche anno solista, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair in occasione del lancio del lavoro in studio. Il disco del 40enne romano si chiama "Sensazione stupenda" ed è appena uscito – il 6 ottobre – su etichetta Island Records. "La copertina è nata in un modo assolutamente casuale – ha detto Paradiso alla rivista –. Ero col mio amico fotografo Alessandro Treves al mare, nella mia casa in Toscana. Lui mi ha seguito in spiaggia e ha iniziato a scattare. È venuta fuori questa foto all’Argentario, e la mia fidanzata (Carolina Sansoni, sua compagna da sei anni, ndr) che in realtà io chiamo moglie mi ha detto "Amore, questa foto ti rappresenta al cento per cento". Le ho dato subito ragione". La cover del disco mostra l’artista con in mano un bicchiere di vino col ghiaccio, mentre sullo sfondo tavole da surf o di sup lasciano intendere che si trovi in una delle calette del promontorio. Non è stato raro, infatti, incappare in un suo incontro durante l’estate: Paradiso possiede infatti, non da molto tempo, una delle villette che si trovano sulla Panoramica dell’Argentario, così come tanti suoi colleghi illustri che hanno fatto e stanno facendo la storia della musica. In molti lo hanno avvistato durante la stagione intento nelle sue attività di vita quotidiana: una passeggiata, un po’ di shopping e tanto altro. Il cantante è stato a lungo presente soprattutto a Porto Santo Stefano. Basti pensare ad artisti come Renato Zero, la compianta Raffaella Carrà e lo stesso Sergio Japino, ma anche Antonello Venditti, tutti assidui frequentatori del promontorio specialmente durante la stagione estiva. L’arte musicale è spesso uscita fuori dalla Costa d’Argento e, anche in questo caso, Tommaso Paradiso non fa eccezione. Nel frattempo lui partirà a breve per la promozione del nuovo disco, toccando i più famosi palazzetti di tutta Italia nei mesi di novembre e dicembre, da Roma fino a Torino, passando per Napoli, Bari, Padova, il Mediolanum Forum di Milano e Catania. E chissà che un giorno il cantante romano non faccia in futuro uno dei suoi concerti proprio in quell’Argentario che lui tanto ama.

Andrea Capitani