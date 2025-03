Appuntamento per la promozione. Castiglione, una ’vetrina’ a Nizza. Stand e incontri sul turismo

Il litorale, il porto, il borgo medievale con il centro storico ei suoi monumenti, la Riserva naturale della Diaccia Botrona con il Museo Casa Rossa Ximenes, il Museo archeologico di Vetulonia, le tradizioni storiche che animano le frazioni, le tante attività sportive che si possono praticare e naturalmente le eccellenze enogastronomiche del territorio. Castiglione della Pescaia si presenta al mercato turistico francese entrando nella guida Visitez l’Italie 2025.

La sindaca Elena Nappi e l’assessora al Turismo Susanna Lorenzini hanno partecipato al Salone ID-Weekend di Nizza in occasione della presentazione del progetto "10 Comuni", l’iniziativa di promozione turistica che la Camera di Commercio italiana di Nizza e della Costa Azzurra ha rivolto alle più affascinanti destinazioni italiane.

Un’occasione importante per farsi conoscere in un mercato turistico estero che ancora non è presente sul territorio.

"La Costa Azzurra è una realtà economica molto importante nel panorama turistico estero – dice Nappi – e per rimanere competitivi ogni anno dobbiamo pensare a modalità nuove per essere attrattivi ed al passo con le richieste dei turisti".

Il Comune era presente con uno stand dedicato, realizzato in collaborazione con il Consorzio turistico Maremma Experience e gli operatori del territorio, per promuovere il patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico nell’ottica di un proficuo scambio di progettualità con nuove realtà e di rafforzamento di legami istituzionali con la Francia.

"E’ un grande orgoglio per noi promuovere la nostra destinazione turistica all’estero – dichiara Lorenzini –. Ogni angolo della nostra terra ha una storia da raccontare, un’esperienza unica da offrire, e il nostro impegno è quello per far conoscere la sua bellezza e autenticità a livello internazionale".

"Questo progetto – spiega Enzo Riemma, presidente del consorzio Maremma Experience – rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere il nostro territorio. Secondo gli studi, la fascia di età dai 35 ai 70 anni, che possiede un più elevato valore d’acquisto, ricerca principalmente esperienze uniche di evasione, quiete e scoperta, itinerari insoliti e fuori dalle grandi città, che annoverino degustazioni, soggiorni green e proposte all’aperto".