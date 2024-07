Appuntamento con il San Rocco Festival. Rimbambimenti. Scienza e discorsi a vanvera

Il San Rocco Festival si prepara a vivere un’altra serata con un altro grande artista. Dopo il primo spettacolo di Alessandro Benvenuti, che ha visto la partecipazione di un grande pubblico e il primo sold out della rassegna, la rassegna prosegue oggi alle 21.30con Andrea Cosentino (nella foto), conosciuto e apprezzato per il suo lavoro innovativo e provocatorio. Presenterà sul palco del Forte San Rocco il suo ultimo lavoro, il concerto-spettacolo "Rimbambimenti", da lui scritto, diretto e interpretato, con un sottotitolo enigmatico: "Un Ted Talk senescente in salsa punk". Ovvero una sorta di conferenza scientifica il cui obiettivo è la condivisione di idee di valore che vale la pena diffondere. A partire da questo concetto Cosentino imbastisce una performance che parte come una conferenza sul tempo da parte di un presunto scienziato, il suo doppio marionettistico affetto da Alzheimer e un assistente musicista, scivolando ben presto verso una conferenza esplosa che, allineandosi alle concezioni di tempo e materia della fisica quantistica, smonta inevitabilmente ogni ordine e logica causale. Tra spiegazioni rigorose e discorsi a vanvera, il conferenziere dimentica la sua parte, cerca di ricostruirla attraverso appunti e oggetti sulla scena dei quali fatica a ricordare l’utilità, fino a perdere ogni cognizione di sé e degli altri, in un processo inarrestabile verso la dissoluzione e l’entropia. I temi legati all’invecchiamento vengono trattati con un approccio irriverente, e i differenti generi teatrali evocati generano effetti prodigiosi che sanno catturare l’attenzione del pubblico.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 388 5850722.