"Approvate delibere fondamentali"

Il capogruppo di maggioranza, Giulio Querci, si dice soddisfatto per l’approvazione in Consiglio di delibere "fondamentali per il benessere del territorio", ovvero scuola, opere pubbliche, impianti sportivi, oltre ai servizi socio-sanitari e assistenziali. Quindi Querci fa l’elenco delle opere che si intendono attuare. L’efficientamento energetico della scuola primaria di Caldana, i lavori di sistemazione del campo polifunzionale di Giuncarico, le opere di manutenzione alla piscina comunale di Bagno e infine lo spostamento degli uffici comunali nella struttura dei Bagnetti". Infine i servizi socio-assistenziali. "Il Comune – dice querci – ha stipulato l’accordo con il Coeso ed oltre alle prestazioni previste nella quota capitaria, ha scelto di attivare servizi essenziali per bimbi e ragazzi disabili che frequentano le nostre scuole".