Appello per lavorare con dignità. Mecarozzi: "La protesta dei trattori vuole salvare l’agricoltura"

Sempre in prima fila nelle manifestazioni organizzate da Coapi, Fabio Mecarozzi, agricoltore di Scansano ha parlato anche all’assemblea nazionale del Consiglio Unitario di Mobilitazione a Roma. Il suo trattore è stato al fianco di molti altri, ha marciato a Pitigliano in occasione della prima manifestazione di quest’anno, a Saturnia per protestare contro il ministro Lollobrigida e poi di nuovo a Grosseto e sull’Aurelia. A Roma ha portato la sua esperienza delle mobilitazioni. La sua voce è quella di molti agricoltori che nelle settimane scorse sono scesi in strada con i propri trattori, protestando con un sistema che non premia i loro lavoro. Il suo intervento è stato un grido d’allarme sulla crisi che sta travolgendo il settore agricolo e un appello alle istituzioni . "L’agricoltura italiana è sotto attacco - ha denunciato Mecarozzi, evidenziando il problema della speculazione sul grano e sulle filiere produttive. - Se oggi in Italia si importa grano dall’estero è perché le nostre aziende di trasformazione non sono più nelle mani degli agricoltori italiani, ma di gruppi stranieri. Prima ci valutavano sul peso specifico e sull’umidità, ora pretendono che il nostro grano abbia più del 14% di proteine, spingendoci all’uso di fertilizzanti chimici e compromettendo la salute delle persone. Questa non è agricoltura, è un sistema costruito sulla speculazione." L’agricoltore grossetano che ha un’azienda nel comune di Scansano ha poi puntato il dito contro il silenzio che avvolge le vere battaglie degli agricoltori, mentre i riflettori vengono accesi solo su azioni mediatiche. "Quando i nostri ragazzi hanno mostrato le navi cariche di grano estero di pessima qualità, che io non darei neanche ai miei animali, nessuno ha detto nulla – ricorda -. Poi abbiamo visto passerelle mediatiche con politici e giornalisti intenti a ‘fermare le navi’, giusto in tempo per il Carnevale. Ma le nostre proteste, quelle vere, non fanno notizia." Il discorso si è poi allargato al tema dell’abbandono delle campagne, dove mancano servizi essenziali e i territori vengono lasciati a sé stessi. "Non ci sono più dottori, uffici postali, trasporti. Gli anziani sono isolati, i giovani se ne vanno. Solo il volontariato riesce a tamponare la situazione". Mecarozzi ha voluto ricordare anche il dramma di chi non ha retto il peso della crisi. "Dobbiamo pensare – prosegue - a tutti gli agricoltori che si sono suicidati dopo aver perso la loro azienda. nessuno ha detto ‘fermiamoci, troviamo una soluzione’. Siamo rimasti soli". A chi cerca di trasformare l’agricoltura italiana in un’industria senza radici, Mecarozzi ha risposto: "Non vogliamo padroni né speculatori che arrivano con la valigetta nera per comprare la nostra terra – ha concluso - e piazzarci pannelli solari. Vogliamo lavorare in libertà, con dignità. Se muore l’agricoltura, muore l’Italia".

Nicola Ciuffoletti