Aperitivo letterario con Basile

Domani alle 18.30 al Polo Culturale Le Clarisse sarà protagonista il romanzo "Camminare negli Eco-sentieri interiori" di Raffaele Basile.

Il terzo appuntamento della rassegna curata dall’associazione Letteratura e dintorni è dedicato alla scoperta dell’interiorità. Nell’occasione, a tutti i partecipanti sarà offerta una degustazione di vini dell’azienda Le Pupille: il biglietto d’ingresso costa 5 euro e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti. Per info e prenotazioni scrivere a

[email protected].

Raffaele Basile sarà presentato da Fulvia Perillo mentre a moderare ci sarà la giornalista Francesca Ciardiello.

"Camminare negli Eco-sentieri interiori" suggerisce la creazione di itinerari introspettivi attraverso l’atto fisico del camminare: gli spunti riflessivi dell’autore sono il risultato di un percorso da lui intrapreso per diventare "Nature life coach". Il testo è una guida rilassata e consapevole sul conoscere se stessi, scoprendo la natura. Basile, giudice di pace, operatore olistico e giornalista pubblicista, ha pubblicato vari racconti in cui i personaggi hanno un’intima relazione con l’ambiente circostante, ma anche, come giornalista, interessanti reportage di viaggio in camminata e articoli sul turismo responsabile.