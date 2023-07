"Anni ’60 revival" Un nuovo campus per bambini

1Creazioni in argilla e piccole costruzioni in legno, fantasiose decorazioni e arredi tridimensionali, fino alla scoperta delle opere d’arte esercitando la lingua inglese. Tutto in puro stile "anni ‘60". È il tema del nuovo ciclo di laboratori creativi per bambini da 6 a 11 anni al Polo culturale Le Clarisse a cura degli operatori di PromoCultura: dopo il grande successo del campus precedente, "I magici anni ‘60", fino a venerdì i laboratori creativi tornano con "Anni ‘60 revival". Oggi intanto torna "English at the museum": una giornata speciale dedicata alla lingua inglese.