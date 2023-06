Anna Scotto si è spenta Avvocata delle donne

Cordoglio per la scomparsa dell’avvocata Anna Scotto, scomparsa a 59 anni in seguito ad una malattia. Conosciuta sul territorio anche per essere stata presidente del Rotary Club Monte Argentario, si è spesa per i diritti delle donne anche nella Commissione Pari Opportunità del Comune argentarino.

"Le parole che mai avremmo voluto pronunciare – dicono i rappresentanti del Rotary –. La notizia che mai avremmo voluto dare è arrivata. Piangiamo la prematura scomparsa di Anna Scotto, già nostra presidente e nostra amica. Mancherà a sua figlia, alla sua famiglia, alla comunità e al nostro Club la sua voce gentile e autorevole, la sua capacità di affrontare con il sorriso anche i grandi problemi". Cordoglio anche da parte del comandante Daniele Busetto di Artemare Club. "Una notizia tristissima – le sue parole –. Veleggia in cielo e lascia in terra un vuoto immenso come il mare".

Funerale oggi alle 16 nella Chiesa Protomartire a Porto S.Stefano.