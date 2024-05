"Amore a prima vista". Al Petstore Conad i cagnolini da adottare

"Amore a prima vista" oggi nel Petstore Conad in via Castiglionese, a Grosseto, la nuova iniziativa lanciata dal punto vendita che accende i riflettori sulla realtà dei rifugi e sui loro protagonisti, i cani in adozione, creando un’occasione di incontro con chi potrebbe diventare, per loro, famiglia. Dalle 15 alle 20, nel locale adiacente al PetStore Conad si terrà l’appuntamento – il primo di una serie – dedicato a Dog Farm Ribolla. Sarà possibile conoscere alcuni dei cani ospiti del rifugio: salvati, recuperati e in attesa di un’adozione del cuore.